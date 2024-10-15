Италия нацелилась на банки, чтобы заполнить бюджетную дыру на 9 миллиардов евро

Правительство Италии хочет привлечь миллиарды евро от компаний, поскольку спешит залатать дыру в бюджете в 9 миллиардов евро, причем банки страны должны сделать наибольший вклад.

Об этом сообщает Financial Times.

Сообщается, что дискуссии между кредиторами и чиновниками были сосредоточены на временной отмене отчислений для так называемых отсроченных налоговых активов (ОНА) банков и увеличении налога на опционы на акции банкиров.

ОНА дают банкам право платить меньше налогов в том финансовом году, в котором расходы, которые их создали, попадают в состав валовых расходов. Согласно планам, банки должны будут полностью отложить такие отчисления на 2025 и 2026 годы. В 2027 и 2028 годах отчисления будут лишь частичными.

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Обсуждаемые меры примерно принесут дополнительные 3 млрд евро в государственную казну.

Обсуждаются также другие меры, направленные на другие компании, котирующиеся на бирже.

Италия имеет один из самых высоких уровней государственного долга по отношению к ВВП в Еврозоне. Но она сократила свой бюджетный дефицит до 3,4% в 2024 году и имеет целью дальнейшее сокращение до уровня ниже 3%, установленного ЕС, к 2026 году.

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Либеральная партия "Вперед, Италия!", младший партнер правительства по коалиции, решительно выступает против новых налогов на банки и компании, а также настаивает на снижении подоходного налога для тех, кто зарабатывает до 50 000 евро, что, по оценкам экспертов, будет стоить до 4 млрд евро.

Члены националистической партии "Лига" утверждают, что больше всего пострадают банки, которые получили большие прибыли благодаря росту процентных ставок в еврозоне. Чистый процентный доход банков увеличился из-за роста стоимости заимствований, которая не была полностью переложена на плечи вкладчиков.