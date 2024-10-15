Boeing стремится привлечь до $35 миллиардов для укрепления финансовой стабильности

Компания Boeing объявила о планах привлечь до $25 млрд нового капитала и заключила соглашение о получении кредитной линии на $10 млрд, чтобы поддержать баланс компании на фоне разрушительной забастовки крупнейшего профсоюза работников.

Об этом пишет газета Financial Times.

В представленных документах Boeing сообщила инвесторам, что планирует привлечь до $25 млрд через выпуск долговых обязательств или акций, отметив, что это предоставит компании "гибкость в поиске различных вариантов капитала при необходимости... в течение трехлетнего периода".

Кроме этого, Boeing заключила отдельное соглашение на $10 млрд о "дополнительной кредитной линии" с консорциумом кредиторов.

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Boeing не предоставила точных деталей относительно того, сколько именно планирует привлечь и когда. Также компания сообщила, что еще не использовала новую кредитную линию.

"Эти два шага являются разумными для поддержания доступа компании к ликвидности", - заявили в Boeing, добавив, что кредитное соглашение предоставляет дополнительные краткосрочные возможности для доступа к финансам в сложный период.

Акции Boeing снизились примерно на 1% во время утренних торгов в Нью-Йорке.

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Аналитик Nick Cunningham из компании Agency Partners отметил, что нечеткость и широкие рамки представленных документов, а также потребность во временном финансировании, свидетельствуют о том, что "банки испытывают трудности с поиском потенциальных инвесторов или кредиторов для этой сделки".

Он добавил, что хотя $10 млрд может быть достаточно для "покрытия временной нехватки средств", компании понадобится более $80 млрд, чтобы погасить чистый долг и разработать новый узкофюзеляжный самолет для конкуренции с Airbus.

План привлечения капитала появился на фоне сложностей Boeing, вызванных забастовкой крупнейшего профсоюза, которая приостановила производство на заводах в штате Вашингтон и может привести к снижению кредитного рейтинга компании.

Промышленная забастовка 33 тысяч членов Международной ассоциации машинистов и работников авиакосмической отрасли, начавшаяся 13 сентября, остановила производственные линии самолетов 737 Max, 767 и 777.

Напомним:

Emirates, крупнейшая международная авиакомпания в мире и крупный покупатель широкофюзеляжных самолетов Boeing, объявила, что проведет "серьезные разговоры" с американским производителем самолетов в ближайшие месяцы после сообщения об очередной задержке модели 777X.

Boeing объявил о сокращении 10% от общего количества сотрудников.