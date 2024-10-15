Российский экспорт нефти достиг трехмесячного максимума: причина

Поставки российской нефти выросли до самого высокого уровня с начала июля, поскольку сезонный ремонт на нефтеперерабатывающих заводах сдерживал внутреннюю переработку нефти.

Об этом сообщает Bloomberg.

Средние четырехнедельные объемы добычи выросли на 7 тыс баррелей в сутки за неделю до 13 октября. Переработка упала до самого низкого уровня с середины марта за первые девять дней месяца, составив в среднем 5,07 млн баррелей в сутки. Это привело к увеличению объемов нефти, доступной для экспорта.

Сообщается, что небольшое увеличение поставок сопровождалось ростом средних цен на российскую нефть, которые были подняты более широким ростом мировых цен, поскольку рынки продолжали опасаться, что углубление конфликта между Ираном и Израилем может нарушить поставки с Ближнего Востока.

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Валовая стоимость российского экспорта нефти выросла до 1,52 млрд долл в неделю за 28 дней до 13 октября с 1,48 млрд долл за четырехнедельный период до 6 октября. Это самый высокий показатель с конца августа.

Всего 31 танкер загрузил 23,14 млн баррелей российской нефти за неделю, завершившуюся 13 октября, согласно данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов.

Объем почти не изменился по сравнению с 23,58 млн баррелей на том же количестве судов на предыдущей неделе.

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Это оставило средний четырехнедельный объем поставок почти неизменным на уровне 3,33 млн баррелей, что немного больше, чем 3,32 млн баррелей на предыдущей неделе.

Валовая стоимость российского экспорта нефти выросла до 1,6 млрд долл за семь дней до 13 октября с 1,54 млрд долл за период до 6 октября.