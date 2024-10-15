Владелец Каховской ГЭС решил пока не судиться с Россией за разрушение

"Укргидроэнерго" решило отменить тендер на юридические услуги в арбитражном деле по разрушению Россией Каховской гидроэлектростанции и провести консультации с правительством.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Решение было принято для того, чтобы обеспечить соответствие действий компании более широкой национальной стратегии Украины. Стратегия направлена на привлечение государства-агрессора к ответственности за ущерб, причиненный объектам критической инфраструктуры, и обеспечение компенсации за причиненные разрушения. Будут проведены дополнительные консультации с правительством", - говорится в сообщении.

Компания отметила, что Россия так или иначе полностью компенсирует ущерб, нанесенный войной, которые включают не только разрушение Каховской ГЭС, но и более 140 ракетных ударов по другим активам компании.

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Напомним:

Ранее, "Укргидроэнерго" сообщило, что инициировало процедуру инвестиционного арбитража с Россией для компенсации убытков, причиненных разрушением ГЭС.