В Дії запустят "Цифровой рекрутинг"

Министерство цифровой трансформации планирует внедрить экспериментальный проект по рекрутингу граждан в электронной форме через приложение "Дія".

Об этом говорится в постановлении правительства, которое есть в распоряжении ЭП.

Отмечается, что участниками проекта могут стать граждане в возрасте от 18 до 55 лет, которые имеют регистрационный номер налогоплательщика и не проходят службу в Вооруженных Силах Украины или других военных формированиях.

Процесс электронного рекрутинга будет включать выбор воинской части и специальности, подачу заявления о прохождении военной службы по контракту через портал Дія, в частности через мобильное приложение.

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Также участники проекта самостоятельно будут подтверждать пригодность к службе без медицинского осмотра и психологического тестирования, указывая в заявлении информацию о состоянии своего здоровья.

Проект "Цифровой рекрутинг" является экспериментом Министерства цифровой трансформации, который продлится два года.

Экономическая правда.

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