Доставка из ресторанов выросла на 25% на фоне проверок ТЦК – эксперт

Доставка из ресторанов в выходные выросла на 25% на фоне увеличения спроса из-за проверок ТЦК и ухудшения погоды.

Об этом сообщила директор аналитического центра "Рестораны Украины" Ольга Насонова агентству "Интерфакс-Украина".

"В прошлую пятницу вечером и в выходные доставка действительно выросла на 20-25%, курьеры не справлялись. Посещаемость снизилась на тот же процент, вместо посещений начали заказывать доставку. Но здесь есть и другой фактор: ухудшение погоды. Обычно это также способствует росту доставки", - прокомментировала Насонова влияние проверок ТЦК на потребительские настроения посетителей ресторанов.

По ее словам, большую устойчивость продемонстрировали заведения с высоким ценником.

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"Только на премиальный сегмент не повлияло, посещаемость не снизилась в эти дни", - сообщила Насонова.

Напомним:

Вечером 11 октября представители ТЦК совместно с полицией провели рейды в клубах и ресторанах Киева, Днепра, Харькова, Хмельницкого и других городов - соответствующие фото и видео публикуют пользователи соцсетей.

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