Минюст выбрал юристов для защиты Украины от подсанкционного Фридмана

Министерство юстиции Украины 29 мая и 9 октября подписало два договора с международными юридическими фирмами о юридических услугах.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро".

В этом году "Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, UK LLP" (Британия) за 450 тыс. евро будет представлять Украину по делу по иску компании "ABH Holdings S.A." (Люксембург), а Foley Hoag LLP (США) за $89 тыс - компании CTF Holdings S.A. (Люксембург).

Конечными бенефициарами "ABH Holdings" являются граждане России Фридман, Авен и Косогов. В декабре 2023 года эта компания подала в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров запрос об арбитраже в Украину в связи с якобы нарушением ее прав как инвестора согласно Соглашению между Правительством Украины и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом о взаимном поощрении и защите инвестиций от 20 мая 1996 года. Сумма исковых требований составляет $1 млрд.

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Речь идет о компенсации за национализацию Альфа-Банк Украина.

Минюст исследовал ряд юридических фирм и выбрал три, которые не имели конфликта интересов и представили сильнейшие юридические меморандумы по стратегии защиты Украины по этому делу. Это были британские "Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan", "Allen&Overy" и "Herbert Smith Freehills LLP".

Первая фирма предложила цену 450 тыс. евро, вторая – 775 тыс. евро, а третья – никакую, сообщив, что не может продолжать участвовать в отборе. Поэтому выбрали "Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan". Она привлекла как третье лицо украинскую фирму "Астерс".

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Повременные ставки британской фирмы составляют 480-1 840 евро, а украинской – 100-450 евро.

В июле 2024 года CTF Holdings тоже подала запрос на арбитраж со ссылкой на аналогичное инвестиционное соглашение от 26 февраля 1997 года. Сумма исковых требований составляет $160 млн.

В этот раз Минюст избрал две фирмы без конфликта интересов и с сильнейшими юридическими меморандумами по стратегии защиты Украины.

Это были американские Foley Hoag и Arnold & Porter. Первая фирма предложила цену $89 тыс, а вторая – $100 тыс. Поэтому выбрали Foley Hoag. Она привлекла украинское АО "Адвокатская фирма "Сергей Козьяков и Партнеры".

Почасовые ставки американской фирмы составляют $850, а украинских адвокатов – $250.

Напомним:

В июле 2023 года Украина национализировала Альфа-Банк Украина (ныне "Сенс Банк"). Владельцами прямого участия в банке были компании "ABH Ukraine Limited" (Кипр) и "ABH Holdings S.A." (Люксембург), а владельцами опосредованного существенного участия – гражданин России и Израиля Михаил Фридман, гражданин России и Латвии Петр Авен, гражданин России Андрей Косогов. В ноябре 2023 года СНБО наложил санкции на ряд компаний, связанных с Фридманом и его партнерами, в том числе и CTF Holdings S.A.