Комитет Европарламента поддержал предоставление кредита Украине на 35 млрд евро за счет активов РФ

Комитет Европарламента по вопросам торговли сегодня большинством голосов поддержал предоставление Украине финансовой поддержки в виде кредита на 35 миллиардов евро за счет замороженных российских активов.

Об этом сообщает Европейский парламент, передает Укринформ.

"Комитет по вопросам торговли проголосовал в пользу решения, - 31 голос "за", 4 "против", никто не воздержался, которым поддерживается предложение Европейской комиссии поддержать Украину за счет исключительной макрофинансовой помощи (МФД) в виде кредита до 35 миллиардов евро. Это является вкладом ЕС в инициативу G7 по поддержке Украины путем выделения 50 миллиардов долларов (около 45 миллиардов евро) для ответа на срочные финансовые потребности Украины, которая стоит перед российской жестокой агрессивной войной", - говорится в сообщении.

Платежи по этому чрезвычайному макрофинансовому кредиту, как и по другим кредитам от стран G7, будут осуществляться за счет чрезвычайных поступлений от заблокированных активов российского Центробанка, и координироваться через Кредитный механизм сотрудничества с Украиной, который был недавно создан по предложению Европейской комиссии.

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Будущие поступления от замороженных российских активов, как и возможные взносы от стран-членов ЕС и других стран, будут доступны для Украины через упомянутый механизм с целью помочь стране в выплатах по чрезвычайному макрофинансовому кредиту, а также по кредитам от других партнеров по G7, которые, по заключению Еврокомиссии, могут быть квалифицированы для таких выплат. Упомянутые чрезвычайные финансовые доходы будут использоваться исключительно для обслуживания и выплат по таким правомерным кредитам и по чрезвычайному макрофинансовому кредиту.

Украина сможет использовать новый макрофинансовый кредит в сферах, которые считает необходимым. Система управления и контроля за такими выплатами изложена в Украинском плане наряду со специальными мерами, направленными на предотвращение злоупотреблений и других нарушений. Новые средства в рамках макрофинансового кредита будут доступны для Украины до конца 2024 года, и должны быть выплачены до конца 2025 года.

Отдельно отмечается, что выплаты по этому макрофинансовому кредиту обусловлены соблюдением Украиной собственных обязательств по эффективным демократическим преобразованиям, по уважению прав человека. Эти и другие политические предпосылки будут изложены в Меморандуме о взаимопонимании, который будет определять порядок выплат по упомянутому кредиту.

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Упомянутое предложение Еврокомиссии о выплате Украине чрезвычайного макрофинансового кредита в объеме 35 миллиардов евро должно получить поддержку всего Европейского парламента.

Как ожидается, Европейский парламент проведет голосование по этому предложению на следующей пленарной неделе 21-24 октября.

Напомним:

Совет ЕС поддержал это предложение на прошлой неделе и должен окончательно принять его по письменной процедуре после голосования в Европейском парламенте. Регуляторные правила выплаты упомянутого кредита вступят в силу через день после их обнародования в Официальном журнале ЕС.