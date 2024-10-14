Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2024 год
Понедельник, 14 октября 2024, 20:04 -
Кабинет министров Украины принял бюджет Пенсионного фонда Украины на 2024 год.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ
Доходы бюджета Пенсионного фонда Украины определены в сумме 863,7 млрд грн, в том числе:
563,9 млрд грн - собственные доходы;
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247,1 млрд грн - средства Государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных программ;
45,9 млрд грн - средства Государственного бюджета Украины на выплату жилищных субсидий и льгот.
"Бюджетом предусмотрены расходы на пенсии и социальные выплаты в общей сумме 860,9 млрд грн. Бюджет Пенсионного фонда Украины на 2024 год является сбалансированным и бездефицитным", - говорится в сообщении.
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