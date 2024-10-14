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Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2024 год

Понедельник, 14 октября 2024, 20:04 - Виктор Волокита

Кабинет министров Украины принял бюджет Пенсионного фонда Украины на 2024 год.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ

Доходы бюджета Пенсионного фонда Украины определены в сумме 863,7 млрд грн, в том числе:

563,9 млрд грн - собственные доходы;

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247,1 млрд грн - средства Государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных программ;

45,9 млрд грн - средства Государственного бюджета Украины на выплату жилищных субсидий и льгот.

"Бюджетом предусмотрены расходы на пенсии и социальные выплаты в общей сумме 860,9 млрд грн. Бюджет Пенсионного фонда Украины на 2024 год является сбалансированным и бездефицитным", - говорится в сообщении. 

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Пенсионный фонд пенсии Кабмин
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