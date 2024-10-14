Агентство Минобороны предложило создать "супермаркет" для закупки дронов

Государственный оператор тыла предлагает изменить подход к закупке дронов для военных и создать в DOT-Chain электронную систему с ценниками, вроде супермаркета.

Об этом рассказал гендиректор ДОТ Арсен Жумадилов в интервью hromadske.

Так, сейчас в электронной системе DOT-Chain заведены лишь продовольствие, но уже есть запрос и даже политическое решение о том, чтобы завести в систему управления закупками и поставками дронов, РЭБ и роботизированными комплексами.

"Мы предлагаем смотреть на бригады как на владельцев своих бюджетов. Чтобы они ими распоряжались с учетом того, какие дроны им нужны. Все эти дроны войдут в электронную систему с определенными ценниками, то есть это будет как супермаркет, а бригада - как покупатели, которые заказывают то или иное изделие", - сказал он.

Реклама:

Кроме того, это будет и изменением для производителей, чьи поставки будут зависеть от спроса от бригад.

"То есть мы создаем стимул для производителей и поставщиков, чтобы они конкурировали не только ценой, но и уровнем своего сервиса, техподдержкой и тому подобное. В случае если все заявки от ВСУ выполнены и будет либо избыточный объем, либо они будут иметь дополнительные мощности на производство своих изделий - эти дополнительные объемы могут быть экспортированы", - сказал Жумадилов.

Напомним:

Реклама:

"Государственный оператор тыла" Минобороны 1 октября по результатам тендера заключил соглашение на поставку продуктов в ВСУ в Ровенской области на сумму 301,40 млн грн. Также ожидается подписание еще одного соглашения размером 606,80 млн грн на продукты для военных во Львовской области.