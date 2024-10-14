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Минфин эвакуировали из-за сообщения о минировании

Понедельник, 14 октября 2024, 15:51 - Артур Крыжный

Здание Министерства финансов Украины эвакуируют из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщил собеседник ЭП в Минфине.

"В связи с получением сообщения о минировании просим покинуть здание Министерства финансов для проведения соответствующих мероприятий реагирования", - говорится в сообщении.

Ранее, украинские СМИ сообщили, что в ряде областей Украины сообщают о массовых минированиях зданий. Речь идет об учебных заведениях, городских советах, министерствах и не только.

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По данным "Интерфакс-Украина", полиция уже проводит проверку на объектах органов государственной власти и местного самоуправления, по которым поступили анонимные сообщения о минировании. Отмечается, что сил и средств у полиции хватает.

Минфин
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