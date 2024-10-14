Украинские компании со следом из РФ продолжают зарабатывать на гостендерах – исследование

С начала полномасштабного вторжения в Украину запрещено менять российских владельцев в компаниях, но несмотря на это 621 компания избавилась от российского следа и работает, выигрывая государственные тендеры на миллионы гривен.

Об этом говорится в исследовании "Опендатабот".

Так, Министерство юстиции Украины провело проверки только по 10 из этих компаний по запросу "Опендатабот". В восьми случаях были выявлены нарушения, в частности, незаконные регистрационные действия. Однако ни одно из этих регистрационных действий не было отменено, и компании продолжают работать на рынке.

Среди таких компаний есть, например, "Раветти Украина", которая выиграла тендеры облгазов Киева, Ровно и Сум на почти 3 миллиона гривен. Кроме того, Минюст проверил такие компании:

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"ДОМОФОН. ИНЖИНИРИНГ. ОХРАНА": В прошлом году чистая прибыль компании составила 3,3 млн грн.

"ГЕСТЛАЙФ ТРЕВЕЛ": За прошлый год доход компании составил 1,4 млн грн.

"ЭФ ЭС МАККЕНЗИ-Украина": В прошлом году компания получила чистую прибыль в 515 тысяч грн.

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И БИЗНЕСА": Компания с чистой прибылью в 312 тысяч гривен за прошлый год.

"ЭКСМО ЭКСЧЕНДЖ УКРАИНА": Компания в прошлом году понесла убытки в 1,6 млн грн. Кроме того, сейчас бизнес имеет неоплаченные долги перед бюджетом по исполнительным производствам.

"РЕОСВИТ": Компании принадлежит торговая марка Nadi Renardi. Кроме того, бизнес зарегистрирован по адресу массовой регистрации - там так же свой юридический адрес отметили еще 53 компании.

"НОВАКОМ УКРАИНА": С 2020 года компания не подает свою финансовую отчетность.

Министерство юстиции прокомментировало "Опендатаботу", что регистрационные изменения могут быть отменены только по решению суда или по жалобе пострадавшего лица. Но в большинстве случаев сроки подачи таких жалоб уже прошли, и нет конкретного лица, пострадавшего от вывода российских капиталов, говорится в исследовании.

"Украина требует от зарубежных партнеров блокировки российских активов и передачи нам этих денег, в то же время россияне спокойно и безнаказанно выводят свои капиталы из Украины", - отметил основатель "Опендатабота" Алексей Иванкин.