Нобелевская премия: объявили лауреатов награды по экономике

Шведская королевская академия наук решила присудить премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2024 год Дарону Ачемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу А. Робинсону "за исследование того, как институты формируются и влияют на процветание".

Об этом сообщает Нобелевский комитет.

Отмечается, что лауреаты нынешней Нобелевской премии по экономическим наукам продемонстрировали важность общественных институтов для процветания страны.

Общества с плохим верховенством права и институтами, эксплуатирующими население, не создают рост и не меняются к лучшему. Исследования лауреатов помогают понять, почему это происходит, говорится в релизе комитета.

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Когда европейцы колонизировали большие части мира, институты в этих обществах претерпели изменения. Это иногда происходило драматично, но не одинаково везде.

В одних местах целью было эксплуатировать коренное население и добывать ресурсы для пользы колонизаторов. В других колонизаторы создавали инклюзивные политические и экономические системы для долгосрочной выгоды европейских мигрантов.

Лауреаты показали, что одной из причин разницы в благосостоянии стран являются общественные институты, введенные во время колонизации. Инклюзивные институты часто вводились в странах, которые были бедными на момент колонизации, и со временем это приводило к общему процветанию населения. Это также объясняет, почему некоторые бывшие колонии, которые когда-то были богатыми, теперь бедны, и наоборот.

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Некоторые страны попадают в ловушку с экстрактивными институтами и низким экономическим ростом. Введение инклюзивных институтов могло бы создать долгосрочные выгоды для всех, но экстрактивные институты приносят краткосрочные выгоды для людей у власти.

Пока политическая система гарантирует, что эти люди останутся у власти, никто не верит их обещаниям будущих экономических реформ. По словам лауреатов, именно поэтому не происходит никаких улучшений.

Однако эта неспособность давать убедительные обещания позитивных изменений также может объяснить, почему иногда происходит демократизация. Когда возникает угроза революции, люди у власти оказываются перед дилеммой. Они бы предпочли остаться у власти и пытаться успокоить массы, обещая экономические реформы, но население вряд ли поверит, что они не вернутся к старой системе, как только ситуация стабилизируется. В конечном итоге единственным вариантом может быть передача власти и установление демократии.

"Уменьшение огромной разницы в доходах между странами является одним из самых больших вызовов нашего времени. Лауреаты продемонстрировали важность общественных институтов для достижения этой цели", - отметил Якоб Свенссон, председатель Комитета по присуждению премии по экономическим наукам.