Индия заняла второе место в поставках критических технологий для ВПК России

Индия стремительно стала вторым крупнейшим поставщиком ограниченных критических технологий для военной машины России.

Об этом сообщили американские и европейские чиновники, пишет Bloomberg.

По словам чиновников, которые пожелали остаться анонимными из-за частного характера обсуждений, экспорт Индией ограниченных товаров, таких как микрочипы, схемы и станки, превысил 60 миллионов долларов в апреле и мае - примерно вдвое больше, чем в предыдущие месяцы этого года - и вырос до 95 миллионов долларов в июле. Индия уступает только Китаю.

Некоторые из союзников Украины отмечают, что их особенно разочаровывает тот факт, что на обращение дипломатов по этому вопросу индийская сторона мало реагирует. Министерство иностранных дел Индии отказалось комментировать эту тенденцию.

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Согласно последним данным, почти пятая часть чувствительных технологий, которые попадают в российский военно-промышленный комплекс, поступает через Индию, отмечают чиновники.

Новые данные подчеркивают сложности, с которыми сталкиваются США и их союзники, пытаясь ограничить способность России воевать в Украине. Экспорт большинства таких технологий двойного назначения непосредственно в Россию запрещен, поэтому страна закупает их через третьи страны - иногда через несознательные дочерние компании западных фирм или сети посредников.

Представитель Госдепартамента США в пятницу заявил, что ведомство снова поднимет вопрос с правительственными чиновниками Индии и компаниями.

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Пока союзники работают над перекрытием некоторых из этих маршрутов появляются новые центры торговли. Среди них Индия, Малайзия и Таиланд, отмечают источники.

Роль Индии в отправке таких товаров создает дополнительные трудности, поскольку политики США и ЕС стремятся развивать партнерские отношения с правительством премьер-министра Нарендры Моди, несмотря на то, что он укрепляет связи с Путиным. Индия также стала крупнейшим покупателем российской нефти, несмотря на усилия союзников ограничить эти продажи.

Ключевым фактором этого изменения являются огромные запасы рупий, которые Россия накопила благодаря таким продажам нефти, отмечают чиновники.