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Владелец Киевстара перенесет штаб-квартиру из Нидерландов в другую страну

Понедельник, 14 октября 2024, 12:10 - Алексей Артемчук

Холдинг Veon, которому принадлежит Киевстар, будет базироваться в Дубае, а не Амстердаме.

Об этом сообщает пресс-служба VEON.

"Наше решение перенести штаб-квартиру Veon в Дубай отражает стратегическую переориентацию нашего фокуса на более близкое расположение к нашим ключевым рынкам", - сказал генеральный директор группы Veon Каан Терзиоглу.

Это также должно повысить заметность холдинга среди инвесторов Персидского залива.

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Кроме Украины, Veon работает на рынках Пакистана, Бангладеш, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. 

В 2023 году компания ушла из России.

Киевстар Нидерланды ОАЭ
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