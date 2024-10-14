Владелец Киевстара перенесет штаб-квартиру из Нидерландов в другую страну

Холдинг Veon, которому принадлежит Киевстар, будет базироваться в Дубае, а не Амстердаме.

Об этом сообщает пресс-служба VEON.

"Наше решение перенести штаб-квартиру Veon в Дубай отражает стратегическую переориентацию нашего фокуса на более близкое расположение к нашим ключевым рынкам", - сказал генеральный директор группы Veon Каан Терзиоглу.

Это также должно повысить заметность холдинга среди инвесторов Персидского залива.

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Кроме Украины, Veon работает на рынках Пакистана, Бангладеш, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

В 2023 году компания ушла из России.