Владелец Киевстара перенесет штаб-квартиру из Нидерландов в другую страну
Понедельник, 14 октября 2024, 12:10 -
Холдинг Veon, которому принадлежит Киевстар, будет базироваться в Дубае, а не Амстердаме.
Об этом сообщает пресс-служба VEON.
"Наше решение перенести штаб-квартиру Veon в Дубай отражает стратегическую переориентацию нашего фокуса на более близкое расположение к нашим ключевым рынкам", - сказал генеральный директор группы Veon Каан Терзиоглу.
Это также должно повысить заметность холдинга среди инвесторов Персидского залива.
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Кроме Украины, Veon работает на рынках Пакистана, Бангладеш, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.
В 2023 году компания ушла из России.
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