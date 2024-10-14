TSMC ожидает роста прибыли на 40% благодаря высокому спросу на чипы ИИ

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, главный производитель чипов для искусственного интеллекта, сообщит о скачке прибыли на 40% в третьем квартале благодаря росту спроса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно прогнозу LSEG SmartEstimate, который базируется на оценках 22 аналитиков, TSMC ожидает чистую прибыль в размере 298,2 миллиарда тайваньских долларов (9,27 миллиарда долларов США) за квартал, закончившийся 30 сентября. Этот показатель значительно превышает чистую прибыль третьего квартала 2023 года, которая составляла 211 миллиардов тайваньских долларов.

На прошлой неделе TSMC сообщила о росте доходов в третьем квартале в тайваньских долларах, что значительно превысило ожидания рынка. Компания предоставляет свой прогноз по доходам в долларах США во время своих финансовых отчетов.

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На своем финансовом отчете в четверг, TSMC обновит прогноз на текущий квартал и весь год, включая планы капитальных затрат, поскольку компания активно расширяет производство.

TSMC инвестирует миллиарды в строительство новых заводов за рубежом, в частности 65 миллиардов долларов на три завода в штате Аризона, США, хотя большинство производства останется на Тайване.

На последнем финансовом отчете в июле TSMC повысила свой годовой прогноз доходов и откорректировала планы капитальных затрат на этот год до 30-32 миллиардов долларов, по сравнению с предыдущим прогнозом в 28-32 миллиарда долларов.

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Бум искусственного интеллекта помог поднять стоимость акций крупнейшей по рыночной капитализации компании Азии, причем акции TSMC, которые котируются на Тайваньской бирже, выросли на 77% с начала года, по сравнению с 28% роста для всего рынка.