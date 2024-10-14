Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро

По состоянию на 14 октября, официальный курс доллара к гривне от НБУ уменьшился на 2 копейки, евро снизился также на 2 копейки.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,18 грн, евро - 45,02 грн (на 11 октября доллар - 41,20 грн, евро - 45,04 грн).

На 11:45 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,40 - 41,47 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,45 - 45,60 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,05 - 41,50 грн (курс на 11 октября - 41,05 - 41,50 грн);

Евро - 45,00 - 45,55 грн (курс на 11 октября - 45,00 - 45,65 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 40,85 - 41,45 грн;

Ощадбанк - 41,00 - 41,70 грн;

Укрсиббанк - 40,90 - 41,50 грн;

ПУМБ - 41,00 - 41,60 грн;

Райффайзен - 40,90 - 41,39 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,49 грн за доллар, monobank - 41,48 грн.