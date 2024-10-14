Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро
Понедельник, 14 октября 2024, 10:31 -
По состоянию на 14 октября, официальный курс доллара к гривне от НБУ уменьшился на 2 копейки, евро снизился также на 2 копейки.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,18 грн, евро - 45,02 грн (на 11 октября доллар - 41,20 грн, евро - 45,04 грн).
На 11:45 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,40 - 41,47 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 45,45 - 45,60 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,05 - 41,50 грн (курс на 11 октября - 41,05 - 41,50 грн);
- Евро - 45,00 - 45,55 грн (курс на 11 октября - 45,00 - 45,65 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
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- Приватбанк - 40,85 - 41,45 грн;
- Ощадбанк - 41,00 - 41,70 грн;
- Укрсиббанк - 40,90 - 41,50 грн;
- ПУМБ - 41,00 - 41,60 грн;
- Райффайзен - 40,90 - 41,39 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,49 грн за доллар, monobank - 41,48 грн.
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