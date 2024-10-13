TikTok сокращает рабочие места из-за искусственного интеллекта

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TikTok увольняет сотни сотрудников по всему миру, в том числе большое количество сотрудников в Малайзии, поскольку она смещает фокус на более широкое использование искусственного интеллекта для модерации контента.

Об этом сообщает Reuters.

Два источника Reuters сообщили, что в Малайзии было сокращено более 700 рабочих мест. Позже TikTok уточнил, что сокращение коснулось менее 500 сотрудников в стране.

Сотрудники, большинство из которых были вовлечены в модерацию контента фирмы, были уведомлены о своем увольнении по электронной почте поздно вечером в среду 9 октября, сообщили источники издания.

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В ответ на запросы Reuters компания TikTok подтвердила увольнение и сообщила, что ожидается, что это коснется нескольких сотен сотрудников по всему миру в рамках более широкого плана по усовершенствованию операций по модерации контента.

TikTok использует сочетание автоматизированного обнаружения и человеческих модераторов для просмотра контента, размещенного на сайте.

По данным веб-сайта компании, в ByteDance работает более 110 000 сотрудников в более чем 200 городах по всему миру.

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По словам одного из источников Reuters, в следующем месяце технологическая компания также планирует еще больше сокращений, поскольку стремится консолидировать некоторые из своих региональных операций.