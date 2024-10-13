За неделю Нацбанк продал 877 миллионов долларов

За неделю с 7 по 11 октября Национальный банк Украины продал на межбанке 877,4 млн долл, при этом купил 600 тыс долл.

Об этом известно из статистики НБУ.

Согласно данным, с 7 по 11 октября Нацбанк продал 877,4 млн долл, что на 156,25 млн долл больше, чем на прошлой неделе. При этом Нацбанк впервые за 5 недель покупал валюту, 600 тыс долл.

Всего с начала года Нацбанк продал почти 25 млрд долл, тогда как купил 119,8 млн долл.

Реклама:

Ранее сообщалось, что Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают, это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения к целевому диапазону 5%.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022-го.

Напомним:

Реклама:

За неделю с 30 сентября по 4 октября Национальный банк Украины продал на межбанке 721,15 млн долл, при этом не покупал валюту.