Добыча газа в Великобритании сокращается быстрее, чем ожидалось

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Добыча природного газа в Британии сокращается быстрее, чем ожидалось, что приводит к большей зависимости от импорта,

Об этом сообщает отраслевая группа Offshore Energies UK (OEUK), передает Bloomberg.

По словам менеджера по рыночной информации в OEUK Росса Дорнана, добыча упала примерно на 13% в этом году по август, и подобные темпы могут наблюдаться в течение всего 2024 года. Это по сравнению с прогнозом снижения на 10%, который был сделан ранее в этом году для британского бассейна Северного моря.

По сообщению, OEUK ищет определенной поддержки для внутренних инвестиций в энергетику в осеннем бюджете правительства, который должен быть принят 30 октября. Предыдущее правительство консерваторов ввело чрезвычайный налог на доходы от добычи нефти и газа во время энергетического кризиса два года назад, и лейбористы планируют еще больше повысить этот налог, чтобы закрыть фискальный разрыв.

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Новая налоговая система Великобритании может привести к падению инвестиций в нефтегазовую отрасль на 80% в течение следующих пяти лет, по данным OEUK.

Группа отмечает, что газовое месторождение Victory компании Shell Plc в Северном море может быть единственным, по которому будет принято окончательное инвестиционное решение в 2024 году.

Производство энергии в Британии сейчас эквивалентно лишь 60% спроса, заявила группа в этом месяце.

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