АТБ заставили заплатить за пользование землей, на которой находится супермаркет

Хозяйственный суд города Киева взыскал с ООО "АТБ-Торгстрой" в пользу Киевского городского совета 503 тыс грн безосновательно сохраненных средств за пользование земельным участком.

Об этом свидетельствует постановление суда от 19 сентября.

Как установил суд, "АТБ-Торгстрой" в январе 2024 года обратился в Киевский горсовет с просьбой передать в аренду земельный участок площадью 0,085 га (кадастровый номер 8000000000:72:223:0009) по ул. Ушинского, 27 в Соломенском районе города Киева.

Департамент земельных ресурсов КГГА подготовил проект решения о передаче в аренду этого участка. В пояснительной записке указано, что в 2015 году "АТБ-Торгстрой" записал на себя магазин продовольственных и непродовольственных товаров с разгрузочной рампой площадью 582 кв м на этой земле.

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По данным прокуратуры, "АТБ-Торгстрой", как владелец супермаркета по ул. Ушинского, 27, до 2024 года не только не зарегистрировал право аренды земельным участком под магазином, а и не платил аренду, использовал ее бесплатно и без достаточного правового основания.

Поэтому прокуратура пошла в суд, чтобы взыскать с "АТБ-Торгстрой" 503 тыс грн безосновательно сохраненных средств за арендную плату.

Суд установил, что участок площадью 0,085 га по ул. Ушинского, 27 в Киеве был сформирован в 2021 году. И как минимум с 2022 года Киевсовету было известно о пользовании им "АТБ-Торгстрой" без уплаты аренды. В то же время, столичный городской совет не обращался в суд о возмещении средств.

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В Киевсовете это объяснили сложной экономической ситуацией и введением в Украине военного положения, в результате чего городскому совету ограничили финансирование и расходы на уплату судебного сбора, ведь в первую очередь финансируется социальная, военная и оборонная сферы.

Поскольку Киевсовет не обращался в суд, то это сделала прокуратура. Суд согласился с ее доводами и взыскал с ООО "АТБ-Торгстрой" 503 тыс грн безосновательно сохраненных средств за пользование земельным участком.

Суд также отметил, что пользование "АТБ-Торгстрой" "участком без правоустанавливающих документов не только повлекло потери местного бюджета, а является дискриминацией других землепользователей, которые оказываются в худшем экономическом положении наряду с субъектами, которые уклоняются от надлежащего оформления отношений в земельной сфере и уплаты арендной платы".

Бенефициарами "АТБ-Торгстрой" являются Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун. Руководитель предприятия - Татьяна Алексюк.