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За сутки энергетики восстановили питание для более 6 тысяч потребителей

Воскресенье, 13 октября 2024, 12:58 - Владимир Туник-Фриз

За сутки с 12 на 13 октября энергетики восстановили питание для 6 591 потребителя, которые были обесточены в результате боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 6591 потребителя, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений", - говорится в сообщении.

При этом, частично обесточенными остаются 503 населенных пункта.

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За сутки из-за боевых действий обесточивание происходили в Запорожской и Херсонской областях. На Херсонщине враг дроном атаковал подстанцию. Пожар ликвидирован, а потребители подключены к резервному питанию.

энергетика электроэнергия
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