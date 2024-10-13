Жена экс-мэра отсудила у Минобороны 9 млн убытков, полученных после взрывов на военных складах

Фото: УП

Хозяйственный суд города Киева взыскал с воинской части 8,6 млн грн в пользу сельскохозяйственного ООО "Интер", которое в 2018 году получило убытки в результате взрывов и пожара на военных складах в Черниговской области.

Об этом свидетельствует решение суда от 24 сентября.

Как установил суд, 9 октября 2018 года произошло два чрезвычайных происшествия: взрывы боеприпасов на территории 6-го арсенала Министерства обороны Украины вблизи пгт. Дружба в Ичнянском районе Черниговской области, а также пожар на комплексе зданий элеватора, который принадлежит "Интеру".

Речь идет о взрывах в воинской части, номер которой скрыт в судебном реестре.

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Сельскохозяйственное предприятие утверждало, что в результате пожара в воинской части полностью уничтожено:

зерносушилка Brice-Baker SCN-16/72 2014 года выпуска;

конвейер ТСЦ-400/28м 2014 г.в;

конвейер ТСЦ-400Н/13,5м

оперативную емкость для зерна вместимостью 120 т;

200 т кукурузы урожая 2018, которая была загружена в сушильную камеру и оперативную емкость зерна.

Сельскохозяйственное предприятие пошло в суд, чтобы возместить 10 млн грн убытков.

Дело в суде рассматривалось неоднократно. В 2021 году Верховный суд отправил его на новое рассмотрение в Хозяйственный суд Киева.

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Суд установил, что противоправность поведения Минобороны заключается в небезопасном хранении и содержании арсенала боеприпасов. Поэтому воинская часть, владевшая военным имуществом, которое и вызвало пожар, ответственна за нанесенный аграриям ущерб.

"Интер" предоставил суду экспертное заключение Черниговской региональной Торгово-промышленной палаты от 2018 года, в котором отмечается, что общая стоимость материалов убытков составляет 10 млн грн.

В то же время согласно другому экспертному заключению, проведенному Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, речь идет о нанесенном ущербе в размере 8,6 млн грн.

Кроме того, аграрии не доказали факт загрузки/пребывания кукурузы урожая 2018 года именно в количестве 200 т. в сушильной камере и оперативной емкости для зерна.

В результате, суд взыскал с воинской части 8,6 млн грн причиненных "Интеру" убытков, а также 129 тыс грн судебного сбора и расходы на профессиональную юридическую помощь в размере 17 тыс грн.

Согласно данным youcontrol, владельцами СООО "Интер" являются Валерий Кулич и Ирина Тимофеевна Атрошенко, жена экс-мэра Чернигова Владислава Атрошенко. 6 июня 2023 года Атрошенко уволили с должности городского головы по решению Черниговского окружного административного суда.

Напомним:

В ночь на 9 октября от местных жителей города Ичня на Черниговщине начала поступать информация о взрывах на военных складах с боеприпасами.

Люди массово начали покидать свои дома, а профильные службы развернули эвакуацию.

Территория 6 арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба, где произошли взрывы боеприпасов, составляла около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.