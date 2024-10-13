Индонезия просит Apple и Google заблокировать китайское приложение Temu, для защиты мелких торговцев

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Индонезия попросила компании Alphabet и Apple заблокировать китайскую фирму электронной коммерции быстрой одежды Temu в своих магазинах приложений в стране.

Об этом сообщает Reuters.

Этот шаг направлен на превентивную защиту малого и среднего бизнеса страны от дешевых продуктов, предлагаемых PDD Holdings Temu, сообщил Reuters министр связи Индонезии Буди Арье Сетиади.

Быстрый рост Temu вызвал пристальное внимание со стороны нескольких стран к его дешевой бизнес-модели отправки посылок клиентам из Китая.

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По словам Буди, бизнес-модель Temu, которая связывает потребителей напрямую с фабриками в Китае, чтобы значительно снизить цены, является "нездоровой конкуренцией".

Джакарта также заблокирует любые инвестиции Temu в местную электронную коммерцию, если она сделает такой шаг, сказал Буди, добавив, что он не слышал о таком плане.

Буди также сообщил, что правительство планирует потребовать аналогичной блокировки для китайского сервиса покупок Shein.

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