Китай анонсировал больше фискальных стимулов для экономики, но упустил детали по размеру

В субботу Китай пообещал "значительно увеличить" долг для возрождения своей экономики, но оставил инвесторов в догадках относительно общего размера пакета стимулов

Об этом сообщает Reuters.

Министр финансов Лань Фоань заявил на пресс-конференции, что Пекин поможет местным органам власти решить их долговые проблемы, предложит субсидии людям с низкими доходами, поддержит рынок недвижимости и пополнит капитал государственных банков, среди других мер.

Это все шаги, к которым призвали Китай инвесторы, поскольку экономика страны теряет импульс и пытается преодолеть дефляционное давление и поднять доверие потребителей на фоне резкого спада на рынке недвижимости.

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Но то, что Лан не назвал сумму в долларах, вероятно, продолжит нервное ожидание инвесторов на более четкую дорожную карту до следующего заседания законодательного органа Китая, который утверждает дополнительный выпуск долговых обязательств. Дата заседания еще не объявлена, но ожидается, что оно состоится в ближайшие недели.