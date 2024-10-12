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Укр / Рус

Индия удвоила экспорт подсанкционных товаров в Россию – СМИ

Суббота, 12 октября 2024, 16:35 - Владимир Туник-Фриз

Индия, по данным европейских и американских чиновников, стала вторым по величине после Китая поставщиком критически важных технологий в Россию в условиях, когда против нее введены санкции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Bloomberg.

По оценкам собеседников агентства, экспорт подсанкционных товаров, таких как микросхемы и станки, из Индии в Россию, в апреле-мае 2024 года превысил 60 миллионов долларов. Это примерно вдвое больше, чем в предыдущие месяцы этого года.

В июле экспорт подскочил до 95 миллионов долларов, уступив по объемам только Китаю, отмечает Bloomberg. В целом Россия получает через Индию где-то одну пятую секретных технологий для своего военно-промышленного комплекса.

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Собеседники агентства указывают, что индийские чиновники практически не реагируют на вопросы о помощи России в ответ на запросы послов западных государств.

Из-за роли Индии как транзитной страны для подсанкционных товаров, направляющихся в Россию, туда в последние месяцы неоднократно наведывались чиновники Европейского Союза и США.

Ранее в этом году в Госдепе США выразили обеспокоенность по поводу сотрудничества Индии с Россией в военной и технологической сферах, а также относительно налаживания их двусторонних отношений в целом.

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Европейская правда

мир Индия Россия импорт экспорт
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