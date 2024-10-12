Повышение налогов "задним числом" увеличит зарплатную тень в Украине на 10% - Advanter Group

Из-за ретроспективного повышения налогов с 1 октября бизнес начинает переводить работников "в тень".

Об этом во время Бизнес-форума "Сделано в Украине" сообщил основатель Advanter Group Андрей Длигач.

"Государство научилось задним числом менять правила игры, поэтому с 1 октября многие предприниматели переводят работников в теневой сектор. По нашим подсчетам, это на 10 процентных пунктов увеличит тень в Украине", - отметил Длигач.

В комментарии ЭП он уточнил, что речь идет о тени в секторе заработной платы, которая сейчас составляет 35%. То есть, более трети суммы уплаченных зарплат в Украине - неофициальные.

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Такие расчеты Advanter Group получил в результате моделирования на основе данных 220 компаний различных сфер и масштабов.

Так, для большинства компаний становится выгодным сокращение персонала, или возвращение к практике "зарплат в конвертах".

Длигач является сторонником повышения налога на добавленную стоимость вместо повышения военного сбора, ведь НДС платят все, а ВС - только "белый" бизнес, который и так платит налоги. По его мнению повышение военного сбора является проблемой, ведь не приведет к существенному увеличению поступлений в госбюджет, а может даже увеличить расходы.

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"По нашим подсчетам, поднятие НДС на 2% принесет бюджету 77 миллиардов гривен, а повышение военного сбора - к потере 40 миллиардов, поскольку государство будет вынуждено параллельно поднять зарплаты "бюджетникам". Если без повышения для бюджетников, то сбор принесет около 30 млрд грн, или вдвое меньше, чем мог бы НДС", - отметил основатель Advanter Group в комментарии для ЭП. При этом, согласно моделированию, такое повышение НДС почти бы не повлияло на тенизацию зарплат.

Он добавляет, что сейчас бизнес вынужден поднимать зарплаты в конкуренции за дефицитные кадры, поэтому дополнительное повышение военного сбора еще больше подталкивает компании к тенизации.

При этом, основным методом детенизации, по словам Длигача, остается ослабление налоговой нагрузки.

"Если бы мы снизили общую налоговую нагрузку от общего фонда до 25% - мы бы почти детенизировали зарплату", - отметил Длигач.

Основными аспектами положительного бизнес-климата для Украины Длигач, в частности, назвал верховенство права, прозрачную систему мобилизации и бронирования, реформы налоговой и таможни, прозрачную либеральную налоговую систему, дерегуляцию и преодоление контрабанды.

Напомним:

В четверг 10 октября Верховная Рада приняла законопроект №11416-д об увеличении налогов. При этом, Рада не стала повышать военный сбор для военных. Он остался 1,5%.

Основные изменения предусматривают: