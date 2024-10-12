Сотруднику Binance отказали в освобождении под залог по делу об отмывании денег в Нигерии

В пятницу 11 октября руководителю отдела противодействия финансовым преступлениям Binance Тиграну Гамбаряну было во второй раз отказано в освобождении под залог. Судья постановил, что тюрьма способна удовлетворить его медицинские потребности.

Об этом сообщает Reuters.

Тигран Гамбарян, гражданин США, находится под стражей в Нигерии с конца февраля. Он и Binance отрицают выдвинутые против него обвинения.

Он обратился в Федеральный высокий суд в Абудже с просьбой освободить его по медицинским показаниям, утверждая, что ему необходимо сделать операцию за пределами тюрьмы и что состояние его здоровья ухудшается.

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"В этом суде нет доказательств того, что Нигерийская исправительная служба не может справиться с проблемами со здоровьем обвиняемого", - сказал судья Эмека Нвайт.

Нвайт также сказал, что Гамбарян не отозвал апелляцию на предыдущее решение об освобождении под залог в мае, и поэтому его последняя просьба "является злоупотреблением судебным процессом, чтобы выпустить обвиняемого под залог, пока апелляция находится на рассмотрении в апелляционном суде".

Судья перенес заседание на 18 октября после того, как адвокат Гамбаряна провел перекрестный допрос двух свидетелей со стороны государства.

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