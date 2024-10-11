В Польше поддержка принятия украинских беженцев упала до минимума: с чем это связано

Количество поляков, выступающих за принятие украинских беженцев, упало до 53%, что является самым низким показателем с февраля 2022 года, когда 94% респондентов заявили, что поддерживают прием беженцев.

Об этом свидетельствуют данные польского института опроса общественного мнения CBOS, пишет LIGA.net.

Этот показатель оставался выше 80% в течение 2022 года. По данным CBOS, быстрое снижение поддержки может быть связано с "зерновым кризисом".

Открытая оппозиция по принятию украинских беженцев сейчас составляет 40%, против 3% в марте 2022 года.

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Мужчины более благосклонны - 60% положительно относятся к украинским беженцам, против 47% женщин.

Респондентов также спросили, должны ли польские власти отправить мужчин призывного возраста обратно в Украину. Две трети респондентов (67%) поддержали эту идею, тогда как 22% высказались против.

Кроме того, почти каждый второй поляк (51%) обеспокоен тем, что Россия может применить ядерное оружие против Украины, тогда как в начале полномасштабной войны в Украине этот показатель составлял 77%.

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В то же время 46% опрошенных хотят, чтобы Украина продолжала боевые действия, тогда как 39% поддерживают мир даже ценой территориальных или политических уступок Украины.

Напомним:

Польша фиксирует значительный рост экспорта польских продуктов на рынки третьих стран, обращая внимание на резкий рост экспорта в Украину за последние два года.

Напомним:

Польша фиксирует значительный рост экспорта польских продуктов на рынки третьих стран, обращая внимание на резкий рост экспорта в Украину за последние два года.