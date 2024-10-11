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В Украине с небанковского финансового рынка ушло 20 компаний за месяц

Пятница, 11 октября 2024, 20:10 - Виктор Волокита
 

Количество участников небанковского финансового рынка в сентябре уменьшилось на 20 компаний - до 926. 

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

За последние три месяца их количество также уменьшалось. 

По состоянию на 1 октября 2024 года на рынке небанковских финансовых услуг работали:

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  • 509 финансовых компаний (в сентябре было 525), 
  • 64 страховщика non-life (было 66), 11 life-страховщиков (количество не изменилось), 
  • один страховщик со специальным статусом, 113 ломбардов (было 114), 
  • 110 кредитных союзов (было 111), 
  • 1 лизингодатель (количество не изменилось), 
  • 42 страховых брокера (количество не изменилось) и 75 коллекторских компаний (количество не изменилось).

Кроме того, на рынке признано 18 банковских групп (количество не изменилось) и 30 небанковских финансовых групп (было 31).

Также на платежном рынке действует 16 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (без изменений), и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами (без изменений).

Количество поставщиков финансовых платежных услуг не изменилось. На рынке работают:

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  • 18 платежных учреждений;
  • 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг; 
  • один банк - эмитент электронных денег;
  • один оператор почтовой связи.

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 48 коммерческих агентов (без изменений) и 30 технологических операторов платежных услуг (без изменений).

Напомним:

В первом-втором квартале 2025 года в Украине могут легализовать криптовалюту.

НБУ Нацбанк финансы
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