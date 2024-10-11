В Минобразования говорят, что на повышение зарплат педагогов необходимо 270 миллиардов

На повышение зарплат украинских педагогов дополнительно необходимо 270 млрд грн.

Об этом на часе вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой, передает Укринформ.

"Вопрос поднятия зарплаты для педагогов, которое предусмотрено статьей 61 заключительных положений закона об образовании, предусматривает поднятие (зарплаты - ред.) абсолютно для всех педагогов. Это правильно и справедливо, потому что и дошкольное образование, и общее среднее образование, и профтехобразование, и профессиональное предвысшее, и высшее образование должны быть справедливо и равномерно повышены.

Но на это повышение стране нужно на сегодня 270 миллиардов гривен дополнительно. И вот вопрос опять же, имеем ли мы сейчас такую возможность, откуда взять эти деньги. Я верю в то, что мы эту позицию рано или поздно выполним", - сказал Лисовой.

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По его словам, сейчас разработано несколько сценариев повышения заработных плат для учителей - как поэтапное, так и одновременное повышение.

"Но мы понимаем, что для того, чтобы начинать этот процесс, нам надо для начала получить даже поэтапное, хотя бы 80 миллиардов гривен плюс", - отметил министр.

Напомним:

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В проекте бюджета на 2025 год на образование заложили почти 170 млрд грн, что почти на 2 млрд грн меньше, чем в 2024 году.