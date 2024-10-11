"Национальный кэшбек": миллиону украинцам уже начислили 73 миллиона гривен

За время бета-тестирования программы "Национальный кэшбек", которая длилась со 2 сентября, украинцы выпустили более 2 млн карт, 1,1 млн человек видят кэшбек в "Дії", а общая сумма начисленных средств составляет 73,2 млн грн.

Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Участниками программы уже стали 1,3 тыс. производителей, которые зарегистрировали в программе 260 тыс. товаров.

Кроме того, к программе присоединились 610 ритейлеров и 11 банков.

Реклама:

Юлия Свириденко также отметила, что Министерство экономики Украины завершило бета-тестирование программы "Национальный кэшбек" и решило запустить его национальную рекламную кампанию.

Сегодня запускаем "Национальный кэшбек" полноценно, стартует рекламная кампания. Мы продолжим оказывать техническую поддержку нашим партнерам, в частности новым ритейлерам и производителям, которые продолжают присоединяться к программе", - сказала она на форуме „Сделано в Украине" в пятницу.

По ее словам, технические и финансовые системы работают, средства, начисленные за покупку товаров украинского производства, отображаются в "Дії" на следующий день, а потребитель может легко узнать, на какие товары начисляется кэшбек.

Реклама:

Кроме того, в "Дії" была запущена функция сканера товара для определения его участия в программе.

Юлия Свириденко также отметила, что первая выплата состоится 20 октября.

Напомним:

Кабинет министров 20 августа утвердил порядок предоставления "Национального кэшбека", согласно которому украинцы смогут получить компенсацию 10% стоимости купленных ими товаров.

24 августа стартовала регистрация производителей для участия в программе "Национальный кэшбек", 28 августа - для торговых сетей, 2 сентября - для потребителей.

Максимальный объем кэшбека - 3 тыс. грн/месяц, средства можно потратить до 20 числа следующего месяца на медицинские и коммунальные услуги, спорт, кино, билеты на поезд, задонатить ВСУ или купить военные облигации.