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Укр / Рус

Кабмин уволил главу Госагентства водных ресурсов

Пятница, 11 октября 2024, 18:31 - Виктор Волокита
 
Михаил Янчук
Держагентство водних ресурсів

Кабинет министров уволил Михаила Янчука с должности главы Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Правительство также уволило Максима Ривтина с должности заместителя председателя Госагентства водных ресурсов по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Исполнение обязанностей главы Госагентства Кабмин временно возложил на Игоря Гопчака. Он с 10 июня 2022 года работает в должности заместителя главы агентства водных ресурсов. 

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Янчук проработал на своей должности меньше года.

Кабмин
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