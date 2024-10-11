Кабмин уволил главу Госагентства водных ресурсов

Михаил Янчук
Держагентство водних ресурсів
Кабинет министров уволил Михаила Янчука с должности главы Государственного агентства водных ресурсов Украины.
Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.
Правительство также уволило Максима Ривтина с должности заместителя председателя Госагентства водных ресурсов по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Исполнение обязанностей главы Госагентства Кабмин временно возложил на Игоря Гопчака. Он с 10 июня 2022 года работает в должности заместителя главы агентства водных ресурсов.
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Янчук проработал на своей должности меньше года.