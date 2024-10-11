Два гиганта контейнерных перевозок будут обходить Красное море из-за атак хуситов

A.P. Moller Maersk A/S и Hapag-Lloyd AG, которые начинают сотрудничество по обмену судами, планируют начать партнерские перевозки к югу от Африки, предполагая, что Красное море будет оставаться опасным вплоть до 2025 года.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По сообщению Maersk, которое было опубликовано в среду, компании решили начать свое сотрудничество под названием Gemini Cooperation с 1 февраля, используя маршрут через Мыс Доброй Надежды.

В прошлом месяце обе судоходные компании представили детали своего нового партнерства, которое предусматривает два альтернативных восточных маршрута, в зависимости от доступности прохода через Красное море.

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В среду Maersk сообщила, что они выбрали более длинный маршрут из-за "длительных проблем с безопасностью" на более коротком пути.

С конца прошлого года атаки хуситов в Красном море заставили контейнеровозы обходить Африку южным путем, что частично решило проблему избыточных судов в контейнерной индустрии и помогло повысить тарифы на перевозки.

В августе Maersk заявила, что ожидает, что конфликт продлится по крайней мере до конца 2024 года.

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"Поскольку ситуация остается очень динамичной, Hapag-Lloyd и Maersk вернутся в Красное море, когда это будет безопасно", - говорится в сообщении для клиентов Maersk.