Правительство разрешило владельцу Vodafone Украина приватизировать ОГХК за 4 миллиарда

ОГХК фото: укринформ

Правительство 11 октября разрешило продать "Цемин Украина" из группы NEQSOL 100% акций государственной "Объединенной горно-химической компании".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Победитель аукциона предложил около 4 млрд грн. Также он будет обязан инвестировать не менее 400 млн грн в техническую модернизацию предприятия", - отметил Шмыгаль.

Компания "Цемин Украина", которая принадлежит азербайджанскому бизнесмену Насибу Хасанову, стала единственным участником аукциона по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания". Она и выиграла аукцион.

Реклама:

Предложение составило 3,94 млрд грн. Стартовой была цена в 3,90 млрд грн.

Согласно утвержденным условиям продажи, покупатель обязан сохранить основные виды деятельности предприятия, инвестировать в техническое переоборудование и модернизацию не менее 400 млн грн. А также - оплатить долги по заработной плате и перед бюджетом и погасить просроченную кредиторскую задолженность.

АО "ОГХК" - крупнейшее в Украине предприятие по добыче и обогащению концентратов титановых руд. В состав компании входят Вольногорский горно-металлургический комбинат в Днепропетровской области и Иршанский горно-обогатительный комбинат в Житомирской области.

Реклама:

Хасанов - владелец холдинга NEQSOL, куда входит, в частности, Vodafone Украина.

Это второй лот большой приватизации, который ФГИУ выставил на продажу. Первым был отель "Украина".