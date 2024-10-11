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Правительство разрешило владельцу Vodafone Украина приватизировать ОГХК за 4 миллиарда

Пятница, 11 октября 2024, 17:33 - Виктор Волокита
 
ОГХК
фото: укринформ

Правительство 11 октября разрешило продать "Цемин Украина" из группы NEQSOL 100% акций государственной "Объединенной горно-химической компании". 

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. 

"Победитель аукциона предложил около 4 млрд грн. Также он будет обязан инвестировать не менее 400 млн грн в техническую модернизацию предприятия", - отметил Шмыгаль. 

Компания "Цемин Украина", которая принадлежит азербайджанскому бизнесмену Насибу Хасанову, стала единственным участником аукциона по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания". Она и выиграла аукцион. 

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Предложение составило 3,94 млрд грн. Стартовой была цена в 3,90 млрд грн.

Согласно утвержденным условиям продажи, покупатель обязан сохранить основные виды деятельности предприятия, инвестировать в техническое переоборудование и модернизацию не менее 400 млн грн. А также - оплатить долги по заработной плате и перед бюджетом и погасить просроченную кредиторскую задолженность.

АО "ОГХК" - крупнейшее в Украине предприятие по добыче и обогащению концентратов титановых руд. В состав компании входят Вольногорский горно-металлургический комбинат в Днепропетровской области и Иршанский горно-обогатительный комбинат в Житомирской области. 

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Хасанов - владелец холдинга NEQSOL, куда входит, в частности, Vodafone Украина.

Это второй лот большой приватизации, который ФГИУ выставил на продажу. Первым был отель "Украина".

ОГХК
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Экономическая правда
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