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Всемирный банк создаст специальный трастовый фонд для поддержки Украины - Шмыгаль

Пятница, 11 октября 2024, 17:12 - Виктор Волокита

Совет директоров Всемирного банка утвердил на этой неделе создание специального финансового траст-фонда для Украины объемом не менее 10 млрд долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. 

"Главными донорами станут США и еще несколько стран, а в будущем размер фонда может быть увеличен, когда к нему присоединятся другие доноры", - рассказал Шмыгаль. 

По его словам, средства в первую очередь будут направлены на поддержку бюджета - заработные платы и социальные расходы, а также на критические потребности восстановления.

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Напомним:

Совет ЕС достиг согласия о предоставлении Украине пакета макрофинансовой помощи объемом до 35 млрд евро, что будет составляющей кредита от Группы семи, для которого используют доходы от замороженных активов РФ.

Шмыгаль банк
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