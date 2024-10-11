В НБУ объяснили, почему будет расти инфляция: цель - вернуть ее до 5%

Инфляционное давление в ближайшие месяцы в Украине будет сохраняться из-за увеличения бюджетных расходов, дальнейшее обострение диспропорций на рынке труда, а также ожидаемое увеличение дефицита электроэнергии во время отопительного сезона.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как говорится в сообщении, монетарная политика НБУ будет направляться на удержание умеренной инфляции в этом году, постепенное ее замедление со второй половины 2025 года и дальнейшее возвращение к цели 5%.

В НБУ напомнили, что по данным Госстата, в сентябре 2024 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 8,6% с 7,5% в августе.

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Фактические темпы роста цен были выше прогноза, опубликованного в июльском Инфляционном отчете.

"Отклонение обусловлено прежде всего стремительным ускорением продовольственной инфляции из-за ограниченного предложения отдельной продовольственной продукции", - пояснили в пресс-службе.

Фундаментальное инфляционное давление также усилилось сильнее, чем прогнозировалось. Показатель базовой инфляции в сентябре вырос до 7,3% с 6,5% в августе.

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"Такая динамика обусловлена подорожанием обработанных продуктов питания под влиянием большей стоимости продовольственного сырья, ростом производственных затрат, в частности на энергообеспечение и оплату труда. Поддерживали ценовое давление и эффекты переноса от ослабления обменного курса гривны в предыдущие месяцы", - говорится в сообщении.

Напомним:

Рост потребительских цен в Украине в сентябре 2024 года ускорился до 1,5% с 0,6% в августе и нуля в июле, таким образом в годовом выражении она составляет 8,6%.