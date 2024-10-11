Карпаты потеряли 10% лесов за последние 20 лет

За последние 20 лет в украинской части Карпат вырубили почти 10% всего лесного покрова.

Об этом говорится в анализе NGL.media.

Оказалось, что за последние 20 лет в украинской части Карпат вырубили 161 тыс. га леса - это почти 10% всего лесного покрова.

При этом, 80% этих потерь приходятся на лесничества Гослесагентства. Остальные потери приходятся на коммунальные леса, земли запаса и леса, подчиненные непосредственно министерствам - Минобороны, Минобразования или Минагрополитики.

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Потери леса Карпат равны площади Киева, Харькова, Одессы, Львова, Ивано-Франковска и Тернополя вместе взятых, пишет медиа.

В целом по всей территории горной системы, которая расположена на территории восьми стран, вырубают четыре гектара леса каждый час, это примерно 20 деревьев ежеминутно. Очень часто это спелые и ценные породы деревьев, которые можно выгодно продать, говорится в исследовании Greenpeace.

Самой распространенной схемой вырубки лесов стала рубка переформирования. В Карпатах на высоте 800-900 метров должна расти не ель, которая была искусственно высажена и усыхает из-за того, что ей не подходят местные условия, а буковые и пихтовые леса.

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За 50 лет выборочных рубок можно переформировать лес из елового в буковый без сплошной вырубки. Но на практике проверить, какие именно деревья срубили, очень сложно, пишет NGL.media.

Во Львовской области часто объявляют рубки переформирования даже там, где ель не растет.

Также распространена схема, когда вырубают больше деревьев, чем запланировано, получая дополнительную прибыль.