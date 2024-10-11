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Укр / Рус

В РФ обвинили россиян с ожирением в убытках экономике на 8 триллионов рублей

Пятница, 11 октября 2024, 15:54 - Артур Крыжный

Экономический ущерб от людей с ожирением в России достигает 4% от валового продукта, что равняется 7,8 трлн рублей.

Об этом сообщил директор департамента мониторинга Минздрава РФ Иван Деев, пишет The Moscow Times.

"У нас нормальную массу тела имеет всего 35,7% пациентов, это взвешивание, измерение роста, расчет индекса массы тела и объем талии", - цитирует Деева ТАСС.

По его словам, если перевести потери России, связанные с этими состояниями, они составляют 4% от валового внутреннего продукта страны в год.

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По оценке Минэкономразвития РФ, номинальный ВВП России на 2024 год - 195,8 трлн рублей. Таким образом, 4% от него составляют 7,832 трлн.

В России ожирением страдает каждый третий житель, но официальная статистика фиксирует его только у 2% населения, пишет издание.

РФ убытки экономика
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Экономическая правда
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