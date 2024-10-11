НБУ ввел в обращение памятную монету, посвященную Силам логистики ВСУ

Фото: НБУ

11 октября, в День специалистов логистического обеспечения ВСУ, Национальный банк ввел в обращение новую оборотную памятную монету "Силы логистики Вооруженных Сил Украины" номиналом 10 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины отчеканит 10 000 000 таких монет.

Аверс новой монеты - идентичен с аверсом оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года.

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На реверсе монеты по кругу размещены надписи: "СТАЛЬНАЯ МОЩЬ, НЕПОХИТИМАЯ ВОЛЯ!" и "СИЛЫ ЛОГИСТИКИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ".

Главным элементом композиции является изображение беретного знака Сил логистики ВСУ, в его основе - стилизованный контур крепости с четырьмя бастионами, на который наложены скрещенные мечи рукоятками вниз с лезвиями, переходящими в пшеничные колосы, и жезл Меркурия, расположенный вертикально.

На заднем фоне монеты схематически изображены топографические карты.

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Монета является обязательной к приему для всех видов наличных платежей и зачисления на счета.

Как сообщили в НБУ, часть тиража оборотной памятной монеты "Силы логистики Вооруженных Сил Украины" (500 тыс. шт.) будет сформирована в специально оформленные ролики по 25 монет.