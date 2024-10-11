НКЦБФР не может разблокировать средства клиентов "Фридом Финанс" из-за закона

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) опровергла ложную информацию о своей деятельности по делу ООО "Фридом Финанс Украина", которая появилась в СМИ.

Об этом говорится в релизе комиссии.

Регулятор пояснил, что санкции, наложенные на компанию в октябре 2022 года, привели к блокированию активов как самой компании, так и ее клиентов, что стало результатом действия закона "О санкциях". Комиссия не имеет полномочий разблокировать эти активы.

"Важно обратить внимание, что аннулирование лицензии и ликвидация компании "ООО „Фридом Финанс Украина" никоим образом не обеспечивают возврат средств клиентам", - говорится в сообщении.

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Ни одно постановление или решение Комиссии не имеют высшей юридической силы, чем закон "О санкциях", поскольку денежные счета на уровне банковских учреждений и Национального банка Украины являются заблокированными, а остановка лицензии не является основанием снимать ограничения со статуса банковского счета.

Комиссия также сообщила о создании законопроекта, который предусматривает регулирование действий с активами клиентов подсанкционных компаний.

"НКЦБФР разработала текст изменений в ЗУ "О санкциях", а именно в части, где будет возможность регламентировать действия с активами клиентов подсанкционного профессионального участника рынков капитала, в частности Закон о депозитарной системе и Закон о рынках капитала. Поскольку именно эти вопросы сейчас не урегулированы на уровне закона", - продолжили в релизе.

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Однако законопроект не получил поддержки от Верховной Рады.

Также НКЦБФР опровергла слухи о том, что коммерческие банки или подсанкционная компания получают прибыль от заблокированных активов клиентов.

Все заблокированные активы и средства клиентов условно находятся в нескольких "местах":

Часть средств, которая не была вовремя инвестирована в ценные бумаги, остается на счетах в коммерческом банке. Важно, что эти средства коммерческий банк сразу перечисляет на корреспондентский счет в НБУ, что обеспечивает их безопасность. Поэтому указанные средства никоим образом не могут использоваться коммерческим банком ни для получения прибыли, ни в качестве резервов.

Основные активы находятся в депозитарии НБУ, где учитываются ОВГЗ. Деньги от погашения и купонов, заблокированы на уровне депозитария НБУ, и не перечислялись в банковские учреждения.

Корпоративные ценные бумаги и соответствующие процентные выплаты заблокированы в Национальном депозитарии Украины, что гарантирует безопасность и прозрачность этих операций.

Поэтому утверждение об использовании банком ликвидности клиентов для собственных доходов являются безосновательными, пишет нацкомиссия

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