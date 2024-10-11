"Укрэнерго" проведет новые аукционы на балансирующую мощность: не удалось закрыть потребность

"Укрэнерго" планирует провести дополнительные долгосрочные аукционы на вспомогательные услуги в конце текущего или в начале следующего года после консультаций с бизнесом.

Об этом сообщил и.о. председателя правления компании Алексей Брехт.

"Мы планируем это делать. Думаю, на следующей неделе мы примем решение: или аукцион будет в конце этого года, или сразу в начале следующего", - сказал он в блицинтервью „Энергореформе", передает „Интерфакс-Украина".

Брехт пояснил, что системный оператор намерен проанализировать, почему по результатам первых в истории аукционов, проведенных в августе, не удалось закрыть всю потребность НЭК в балансирующих мощностях.

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"Мы хотим за эту и следующую неделю изучить текущую ситуацию и понять, почему второй аукцион не прошел так, как первый, когда инвесторы обязались закрыть почти весь объем предлагаемой нами мощности (99 МВт). Мы хотим проговорить это с рынком, чтобы его почувствовать", - отметил глава „Укрэнерго".

Напомним:

В августе 2024 года "Укрэнерго" впервые провело два долгосрочных аукциона на вспомогательные услуги на 99 МВт и 1000 МВт.

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По результатам первого аукциона по предоставлению резервов поддержки частоты (РПЧ) потребность в новых мощностях была закрыта почти полностью, на втором аукционе по предоставлению автоматических резервов восстановления частоты потребность была закрыта на 41% по разгрузке и на 62% - по разгрузке/загрузке.

Суть проведенных аукционов заключалась в том, что их победители получают контракт на пять лет, по которому НЭК обязуется оплачивать услуги по балансировке энергосистемы по цене, сложившейся на аукционе.

Согласно условиям аукционов, победители должны построить генерирующие мощности (газовые установки и электростанции на биомассе) и системы накопления энергии для предоставления этих услуг до октября 2025 года.