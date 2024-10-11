Реклама:
Все разделы
Укр / Рус

Московскую биржу выгнали из Казахстана

Пятница, 11 октября 2024, 14:10 - Алексей Артемчук

Московская биржа в ближайшее время выйдет из состава акционеров Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Об этом сообщает The Moscow Times.

"Принципиальное решение о том, что Мосбиржа выйдет из состава акционеров KASE, принято, и оно коллегами Мосбиржи поддержано. Я хотел бы сказать, что это правильное профессиональное решение", - сказал председатель Нацбанка республики Тимур Сулейманов.

До этого председатель правления Казахстанской биржи Алина Алдамберген сообщала, что KASE ведет переговоры по выкупу акций у Мосбиржи. По ее словам, такой выкуп может быть осуществлен или самой площадкой или акции передадут третьим лицам, но по согласованию с казахстанской стороной.

Реклама:

Отмечается, что решение о выводе Мосбиржи из списка акционеров было принято после привлечения международного юридического консультанта, который проанализировал риски. 

У руководства KASE были опасения, что наличие среди акционеров российской компании под санкциями приведет к трудностям в работе с иностранными финансовыми структурами и партнерами.

Доля Мосбиржи в акционерном капитале KASE составляет 13,1%, а рыночная стоимость пакета - 12,1 млрд тенге или 2,2 млрд руб. При этом российская торговая площадка получила акции Казахстанской биржи в рамках стратегического партнерства за предоставленные россиянами технологии.

Реклама:

Читайте также: Москва торгам не верит. Что изменят санкции против крупнейшей биржи РФ

биржа Россия Казахстан
Реклама:
Материалы по теме
Китайские акции упали больше всего с 2020 года из-за скептицизма относительно стимулов экономики 9 октября 2024, 16:20
Суд разрешил "Украинской бирже" возобновить торги 25 сентября 2024, 18:00
Японский производитель чипов Kioxia планирует выход на биржу Токио: крупнейшее IPO года 23 августа 2024, 16:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте