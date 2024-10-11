Московскую биржу выгнали из Казахстана

Московская биржа в ближайшее время выйдет из состава акционеров Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Об этом сообщает The Moscow Times.

"Принципиальное решение о том, что Мосбиржа выйдет из состава акционеров KASE, принято, и оно коллегами Мосбиржи поддержано. Я хотел бы сказать, что это правильное профессиональное решение", - сказал председатель Нацбанка республики Тимур Сулейманов.

До этого председатель правления Казахстанской биржи Алина Алдамберген сообщала, что KASE ведет переговоры по выкупу акций у Мосбиржи. По ее словам, такой выкуп может быть осуществлен или самой площадкой или акции передадут третьим лицам, но по согласованию с казахстанской стороной.

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Отмечается, что решение о выводе Мосбиржи из списка акционеров было принято после привлечения международного юридического консультанта, который проанализировал риски.

У руководства KASE были опасения, что наличие среди акционеров российской компании под санкциями приведет к трудностям в работе с иностранными финансовыми структурами и партнерами.

Доля Мосбиржи в акционерном капитале KASE составляет 13,1%, а рыночная стоимость пакета - 12,1 млрд тенге или 2,2 млрд руб. При этом российская торговая площадка получила акции Казахстанской биржи в рамках стратегического партнерства за предоставленные россиянами технологии.

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