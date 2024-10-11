"Нафтогаз" увеличил добычу газа в годовом измерении

Компании группы "Нафтогаз" за три квартала 2024 года добыли более 11 млрд куб. м газа, что больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Это на 0,7 млрд куб. м больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний.

За отчетный период группа "Нафтогаз" на 2% превысила плановые объемы добычи, отметил глава группы компаний Алексей Чернышов.

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"Нафтогаз" рассчитывает обеспечить население и другие категории ПСО исключительно собственным ресурсом, говорится в сообщении.