АРМА приобретет военные облигации на два миллиарда за деньги онлайн-казино, связанного с РФ

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) приобретет военные облигации на 2 млрд гривен.

Об этом сообщает председатель АРМА Елена Дума.

"АРМА приобретет военные облигации на 2 млрд гривен. Эти средства находились на счетах компаний, предоставляющих услуги онлайн-казино в Украине и связанные с российским бизнесом и капиталом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства в сумме 2,6 млрд грн были переданы нацагентству в управление путем списания с банковских счетов компании на текущий счет АРМА в государственном банке.

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По закону АРМА может покупать военные облигации в объемах, согласованных КМУ, но не более 80% средств на депозитных счетах, поэтому возможный объем приобретения военных облигаций составляет сейчас 2 млрд грн.

Приказ о приобретении указанного объема ОВГЗ уже подписан и передан на согласование в Кабмин.

По информации Думы, общий портфель арестованных денежных средств в управлении АРМА с учетом указанных достиг рекордной суммы в более чем 10 млрд грн.

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АРМА по состоянию на 11 октября уже закупило военных облигаций почти на 6 млрд грн в эквиваленте, в том числе 31 млн долл и 6,5 млн евро.

Напомним:

Иностранный бизнес может участвовать в конкурсах Агентства по розыску и управлению активами (АРМА) по отбору управляющего.