Цены на косметику в Украине вырастут на 50%: при чем здесь имплементация норм ЕС

Цены на косметику внутренних производителей в Украине вырастут на 20-50% из-за гармонизации с законами ЕС.

Об этом говорится в материале Forbes Ukraine.

"Цена на косметику внутренних производителей вырастет на 20-50%", - говорит Николай Романёк, основатель компании Archimed, которая консультирует иностранные компании отрасли.

С августа 2024 года украинские косметические бизнесы должны придерживаться новых правил производства. Причина - гармонизация с законами ЕС.

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"Это существенные расходы на пересмотр составов и ингредиентов продукции, ее упаковки, оборудования, сертификацию и т.д.", - говорит соучредитель бренда косметики с выручкой 281,4 млн грн в 2023 году Livesta Светлана Дихтяренко.

В Украине зарегистрировано 1159 производителей косметических средств, которые в 2023-м уплатили 1,8 млрд грн налогов, говорит Романёк, ссылаясь на аналитику исследовательского агентства Fama. Новые правила для них - экзамен на выживание, пишет издание.

"Придется вложить более $7000-10 000 для завершения перехода, это дополнительные лабораторные тесты, регистрация и консультации с юристами", - рассказывает Евгения Лысенко, соучредитель косметического бренда Crumb.

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Также вопрос, на сколько повысят цены поставщики компонентов, которые тоже подпадают под регламент, добавляет она.