Нацбанк подал законопроект о переименовании копеек в шаги

Национальный банк подал в Верховную Раду пакет законопроектов об изменении названия разменной монеты Украины.

Соответствующий документ опубликовал глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

НБУ, который имеет право предлагать изменения в законодательство, но не может самостоятельно регистрировать законопроекты, попросил председателя парламента Руслана Стефанчука инициировать внесение разработанных предложений на рассмотрение Рады.

Принятие законопроектов не предусматривает дополнительных расходов. При этом уже отчеканенные монеты никто изымать не будет, они будут находиться в обращении параллельно с новыми шагами.

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Национальный банк планирует в 2025 году отчеканить 20 миллионов монет.

Напомним:

Для восстановления исторической справедливости Национальный банк инициирует изменение названия разменных монет с "копейка" на "шаг".

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