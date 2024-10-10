Норвегия выделяет почти 90 миллионов долларов на расширение производства оружия для Украины

Норвегия приняла решение выделить до 967 млн крон (около 89,9 млн дол) на четыре новых проекта, которые направлены на увеличение мощностей, в частности по производству ракетных двигателей и компонентов для создания взрывчатки.

Об этом сообщило Министерство обороны страны, передает "Европейская правда".

По словам главы оборонного ведомства Бьорна Арильда Грамма, сейчас существует критическая потребность в оборонном оборудовании как в Украины и ее союзников, так и на национальном уровне.

"Дорожная карта – это комплексный план, который поможет увеличить производственные мощности оборонной промышленности Норвегии. Этим мы берем на себя ответственность за помощь в удовлетворении украинских, национальных и союзнических потребностей", – акцентировал он.

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Министр подчеркнул, что в Норвегии и Европе производственные мощности в оборонной промышленности были сокращены после нескольких десятилетий мира и снижения спроса, а вторжение России в Украину требует изменить эту тенденцию.

Он акцентировал на том, что Украина зависит от доступа к ПВО, ракет, артиллерийских снарядов и других средств, чтобы продолжать свою оборону.

"И отрасль, и правительство сделали многое для увеличения производства в Норвегии, но это всеобъемлющий и долгосрочный вызов для всех наших союзников. С помощью этой дорожной карты мы берем на себя ответственность за увеличение способности Норвегии и союзников поддерживать Украину в их борьбе", – подчеркнул он сказал он

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Грамм заявил, что страна увеличит поддержку инноваций для норвежских оборонных компаний, разрабатывающих оборудование для Украины.

В Минобороны отметили, что средства будут направлены на:

малые и средние норвежские компании, которые могут подать заявку на финансирование для промышленного производства технологий, которые могут быть полезны для украинских Сил обороны;

новую линию по производству ракетных двигателей на заводе Nammo в Раугфоссе;

наращивание норвежского производства гексамина, важного компонента для создания современных взрывчатых веществ;

технико-экономическое обоснование нового завода по производству взрывчатых веществ.

Как известно, Норвегия – одна из немногих западных стран, производящих такие взрывчатые вещества, которые нужны Украине для обороны от России.

Недавно стало известно, что правительство Норвегии планирует направить около 23,6 млн долл на инвестиции Norfund (Норвежского инвестиционного фонда для развивающихся стран) в Украину.

В сентябре страна решила выделить дополнительные 48,28 млн евро в Международный фонд для Украины на закупку дронов и средств противовоздушной обороны.

А перед этим Норвегия уже сделала вклад в закупку средств ПВО, оборудования для разминирования, артиллерийских боеприпасов, транспортных средств, инженерных машин, кранов, запасных частей и оборудования для обслуживания украинских платформ и малых катеров.

Также 10 октября стало известно, что руководители норвежских компаний Itera, Moelven и EksFin встретились с членами правления Украинской финансовой жилищной компании (Укрфинжитло) и обсудили возможности реализации пилотного проекта "Жилье для Украины".