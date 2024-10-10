Кулеба рассказал о последствиях атак РФ на порты, суда и зернохранилища за последние три месяца

За последние три месяца враг совершил почти 60 атак на порты, гражданские суда и зернохранилища в Украине.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба

"Их следствием стало повреждение и уничтожение почти 300 объектов портовой инфраструктуры, 177 транспортных средств и 22 гражданских судна. Пострадали 79 гражданских. Среди них работники портов, логистических компаний и экипажи судов", - отметил Кулеба.

По словам вице-премьер-министра, агрессор целенаправленно усиливает атаки на портовую инфраструктуру украинского юга. Цель атак - снижение украинского экспортного потенциала и сознательное провоцирование продовольственного кризиса в тех частях мира, которые напрямую зависят от поставок украинского зерна.

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"Со своей стороны мир должен соответственно реагировать на эти атаки, ведь последствия обстрелов ощутимы не только для Украины. Прежде всего это сказывается на государствах Глобального Юга и Европы. Более 40 государств сегодня получают наше зерно - среди них Египет, Ливия, Тунис, Алжир, Китай, Вьетнам, Индонезия, Испания, Турция, Нидерланды", - отметил Кулеба.

Вице-премьер-министр по восстановлению сказал, что мировое сообщество должно усиливать давление на рф, потому что молчание и бездействие только усиливают безнаказанность врага.

Напомним:

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Европейский Союз отреагировал на увеличение ударов РФ по гражданским кораблям, которые перевозят украинское зерно, призвав заинтересованные страны давить на Москву с требованием прекратить эти действия.