Реклама:
Все разделы
Укр / Рус

Китай выделяет более 70 миллиардов долларов для поддержки фондового рынка

Четверг, 10 октября 2024, 18:49 - Алексей Артемчук

Центральный банк Китая начнет принимать заявки от финансовых учреждений на присоединение к вновь созданной схеме финансирования, которая стоит 70,62 млрд долл, чтобы помочь рынку капитала.

Об этом сообщает Reuters.

В рамках программы свопов соответствующие компании, занимающиеся ценными бумагами, фондовые компании и страховщики могут использовать свои активы, включая облигации, фондовые ETF и доли индекса CSI 300, в качестве залога в обмен на высоколиквидные активы, такие как казначейские облигации и векселя центрального банка.

Это заявление было сделано после того, как китайские акции упали в среду после бурного подъема, поскольку предыдущий энтузиазм инвесторов относительно планов Пекина по возрождению экономики пошел на спад.

Реклама:

Первоначальный объем программы свопов составляет 500 миллиардов юаней и может быть расширен в будущем.

Создание этого инструмента "не означает, что центральный банк выходит на фондовый рынок, поскольку не происходит увеличения базовой денежной массы или расширения баланса НБК", - написал Сюй Чжун, чиновник органа регулирования межбанковского рынка Китая.

Позволяя финансовым учреждениям обмениваться акциями на казначейские обязательства, центральный банк может скоординировано влиять как на фондовый рынок, так и на рынок облигаций.

Реклама:

Напомним:

Китайские акции подверглись наибольшему падению за последние четыре года, поскольку трейдеры потеряли терпение относительно темпов стимулирующих мер Пекина.

Китай акции фондовый рынок
Реклама:
Материалы по теме
Продажи BMW и Mercedes-Benz в Китае упали: в чем причина 10 октября 2024, 14:57
Китай начал собирать автомобили в РФ на конфискованных заводах западных конкурентов 10 октября 2024, 09:57
Китайские акции упали больше всего с 2020 года из-за скептицизма относительно стимулов экономики 9 октября 2024, 16:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте